Avec Stories Unfold, la Flandre ouvre les portes de ses domaines et châteaux

Et dès cet été, l’office du tourisme flamand « Visit Flanders » a décidé de mettre en avant cet extraordinaire patrimoine à travers le concept « Stories Unfold ». Concrètement, nos amis du nord du pays vont ouvrir les portes de plusieurs châteaux tous aussi beaux les uns que les autres et permettre aux touristes de les découvrir de manière ludique.

La Flandre. Ses dialectes, ses vastes plaines, ses cyclistes… et ses châteaux. Beaucoup ne le savent pas, mais la région flamande regorge d’innombrables magnifiques forteresses. Pour le Belge en recherche de dépaysement, il ne faut donc pas aller bien loin pour voyager dans le temps et s’évader le temps d’un instant.

« Ce plan permettra de dévoiler l’histoire des différents châteaux et jardins de Flandre grâce à de nouvelles réaffectations et à des désenclavements échelonnés sur plusieurs années » explique Visit Flanders.

Étape 1 : le Château Ruben

Le point de départ de cet événement sans précédent au niveau international sera donné au Château « Het Steen » à Elewijt (entre Bruxelles et Malines), mieux connu sous le nom « Château Rubens » (la bâtisse fut la résidence de Pieter Paul Rubens entre 1635 et 1640). Concrètement, Stories Unfold est ouvert aux visiteurs six jours par semaine à partir du 1er août (jusque fin octobre) et leur propose une programmation incontournable au moins quatre jours par semaine. Des activités culturelles, telles que des concerts, films, expositions d’art, spectacles de théâtre et de danse, en passant par des expériences culinaires, nuitées, conférences, ateliers et des initiatives locales seront organisées.