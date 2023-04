Les courses tournent mal dans un Lidl anglais: un client blessé après avoir été bousculé à la caisse du supermarché

La victime a subi une fracture de la hanche à la suite de l'incident et a été hospitalisée pendant plusieurs jours à l'hôpital universitaire de North Tees, rapporte Teesside Live.

Dimanche 19 mars, un homme de 80 ans a dû être hospitalisé après avoir été blessé par un client alors qu’il faisait la file à la caisse. L’homme en question l’aurait poussé et fait tomber, avant de quitter le magasin.

La police locale lance ainsi un appel à témoins pour identifier le suspect, décrit comme un homme blanc, fin de la soixantaine au début des années soixante-dix et mesurant environ 1 mètre 70. Il a les cheveux gris, une calvitie et portait des lunettes, un manteau sombre et un pull blanc ou crème avec une chemise à col noir.