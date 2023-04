Le gros fiasco du «train à bière» d’AB Inbev entre Jupille et Ninove: il devait permettre de «retirer 5.000 camions de la route par an» mais n’a jamais circulé!

« Plus coûteux »

Du côté de Delhaize, on confirme que le projet a été enterré discrètement. « Il avait été lancé en 2017 en tant que projet pilote, mais nous avons dû conclure après des tests et des analyses que le coût du transport n’était pas proportionnel à la valeur ajoutée », a déclaré le porte-parole Roel Dekelver. Le transport par train s’est avéré plus coûteux que le transport par camion, et il était également moins flexible.