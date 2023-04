Gymnastique:Maxime Gentges et Victor Martinez dans la sélection belge pour l’Euro à Antalya

L’objectif sera de figurer dans le top 13 par équipes pour obtenir son billet pour les championnats du monde à Anvers du 30 septembre au 8 octobre, étape vers les Jeux Olympiques de Paris l’an prochain. Ils seront six gymnastes (et un réserviste) chez les garçons. « L’objectif est clairement de donner la priorité à l’équipe », a commenté le Malmédien Gilles Gentges, l’un des deux coaches de l’équipe masculine avec Koen Van Damme, lors de la présentation à Gand mercredi. La pré-sélection de douze a été réduite à neuf puis à sept avec les cinq « titulaires » que sont Maxime Gentges (GC Malmedy), Victor Martinez (GC Malmedy), Takumi Onoshima (Athanor), Luka Van den Keybus (St-Niklaas) et Noah Kuavita (Silok Deurne) « alliant expérience et jeunesse ».

« Priorité à l’équipe » « Noah et Luka ont l’expérience du dernier Euro (où la Belgique avait pris la 12e place à Munich et Noah Kuavita la 7e en finale à la barre fixe, ndlr) où il y avait trois jeunes, Victor, Glen et Nicola », poursuit Gilles Gentges qui n’est autre que le frère de Maxime. « Aux Mondiaux de Liverpool (où la Belgique avait fini 16e), on a fait tourner l’effectif pendant que les autres poursuivaient leur préparation. Cet Euro est très important puisqu’il permet de se qualifier pour des Mondiaux dans notre pays. Nous sommes confiants et ambitieux. La priorité, c’est l’équipe, et s’il le faut au détriment des prestations individuelles. Raison pour laquelle, la sélection a eu comme critères, la polyvalence aux engins et priorité aux gymnastes qui peuvent scorer sur les plusieurs agrès. »

Lire aussi Gymnastique: Maxime Gentges entame «l’année la plus importante de sa carrière» avec la Coupe du monde de Cottbus Un gymnaste supplémentaire en individuel prestera à Antalya avec Glen Cuyle (Izegem) aux anneaux. « Il a eu un problème au pied et ne sait pas sauter convenablement. Il peut prester de façon intéressante aux anneaux, même si la réception peut être un peu dure. On a confiance en lui »

Nicola Cuyle (Izegem) « a aussi un profil intéressant parce qu’il peut marquer des points dans les six agrès et nous avons vu au dernier euro l’importance du réserviste quand Takumi a remplacé Victor au dernier moment et cela a permis de se qualifier pour les Mondiaux de Liverpool. »