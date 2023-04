Gros changement à venir pour vos cartes de paiement: cela sera exigé, «un grand pas en avant»

Ce programme a été lancé en 2018. 330 émetteurs, répartis dans 80 pays y ont souscrit, travaillant en partenariat avec les principaux fabricants de cartes afin de convertir les plus de 168 millions de cartes de son réseau, dont plusieurs millions en Belgique, par des matériaux recyclés et biosourcés.

À partir du 1er janvier 2028, toutes les cartes de paiement en plastique Mastercard nouvellement produites devront être fabriquées à partir de matériaux plus durables, tels que le rPVC, le rPET ou le PLA, et approuvées dans le cadre d'un programme de certification. Il s’agit d’une première pour un réseau de paiement. L'entreprise soutiendra ses partenaires émetteurs dans le monde entier pour la transition vers l'abandon du PVC vierge.

« Chez Mastercard, nous menons et façonnons la quête collective de notre industrie pour un avenir plus durable et plus respectueux de l'environnement », déclare Henri Dewaerheijd, Country Manager de Mastercard Belgique.

L’entreprise a mis en place ses efforts en matière de développement durable il y a plus de dix ans en mettant l'accent sur l'inclusion financière, la responsabilité en matière de données et l'environnement. À travers son réseau, elle collabore avec des partenaires pour mettre sur le marché de nouvelles innovations et initiatives environnementales, telles que le Priceless Planet Coalition, le calculateur de carbone ainsi que la Sustainable Card.

Banques partenaires

Taylan Turan, Group Head of Retail Banking and Strategy, Wealth and Personal Banking chez HSBC, a déclaré : « L'annonce faite aujourd'hui par Mastercard est un grand pas en avant pour les services financiers. Les nouveaux matériaux durables, tels que le rPVC, offrent à notre secteur un moyen clair d'accélérer ses efforts pour construire un avenir plus durable. »