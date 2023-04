Malgré les différentes crises, Ethias a maintenu ses bénéfices en 2022 à 191 millions

En effet, il était de 190 millions en 2021, 205 millions en 2020, 190 en 2019 et 170 en 2018. Loin tout de même du bénéfice-record de 2017 : 285 millions.

Ethias a clôturé l’année 2022 sur un résultat net de 191 millions d’euros. Entre les tempêtes qui ont touché le pays en février, le retour de la guerre en Europe, la crise de l’énergie et l’inflation hors norme, le 3e assureur du pays a ainsi pu maintenir le cap.

Il annonce donc le versement de 108 millions d’euros de dividendes à ses quatre actionnaires : l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et EthiasCo.

L’encaissement global est de 2 914 millions, ce qui représente une progression de 5 % par rapport à 2021.

En 2022, son modèle unique d’assureur direct et phygital, alliant contacts humains et interactions digitales, a séduit 1.182.277 clients particuliers et 43.064 clients de collectivités.