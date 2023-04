Non, le citron congelé ne guérit ni diabète, ni cancer, ni surpoids

Contacté par l’AFP le 4 avril 2023, Jean-François Thébaut ( archive ), vice-président de la Fédération française des diabétiques , est catégorique : "le citron, qu’il soit congelé ou non, n’a aucune vertu sur le diabète". De plus, "on ne guérit pas du diabète, on peut éventuellement le stabiliser ou être en rémission. Il est surtout important d’avoir une activité physique régulière et une alimentation saine", ajoute-t-il.

Pour Serge Hercberg (archive), professeur d’épidémiologie et nutrition à l’université Sorbonne Paris Nord, interrogé par l’AFP le 4 avril 2023, les propriétés anti-cancer du citron congelé "ne reposent sur aucune base scientifique". Il juge même un tel discours "dangereux".

L’alimentation peut effectivement jouer un rôle dans la prévention des risques de cancer mais sans qu'elle puisse à coup sûr éviter la survenue de la maladie, expliquent les médecins.

"Aucun aliment, à lui seul, ne prévient, ni ne guérit du cancer", ajoute le professeur. Il faut surtout privilégier un comportement alimentaire global : "consommer plus de fruits et légumes, de produits végétaux, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé ou des produits ultra transformés", précise-t-il.

Quant au traitement du cancer, il explique que "seule une prise en charge médicale, avec chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie, est utile pour espérer une guérison".

Des citrons dans un supermarché français en 2022 ( Christophe SIMON / AFP)

Le citron congelé n’a pas d’effet direct sur la perte de poids

Selon le site internet de l’Inserm (archive), on parle de surpoids lorsque l’Indice de Masse Corporelle (IMC) est supérieur à 25 et d’obésité lorsqu’il dépasse 30. L'institut explique que les causes de l’obésité sont complexes : "Elle résulte de l’intrication de plusieurs facteurs − alimentaires, génétiques, épigénétiques et environnementaux − impliqués dans le développement et la progression de cette maladie chronique". Elle concerne 17% des adultes en France et 13% dans le monde. Dans un rapport (archive) publié en mai 2022, l’OMS s’inquiétait d’une "épidémie" de surpoids et d’obésité de plus de 1,2 million de décès par an en Europe.

Pour perdre du poids, les personnes souffrant d’obésité se tournent vers des régimes restrictifs, souvent dangereux pour leur santé, alertent plusieurs organisations de santé. Dès 2011, l’Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), alertait dans un avis sur les risques pour la santé liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement, dont celle du citron detox qui consiste à consommer en grande quantité du jus de citron et à réduire ses apports caloriques. "Toute démarche d’amaigrissement nécessite un accompagnement médical spécialisé", rappelait l’agence.

L’AFP évoquait déjà les risques liés à ce genre de régime restrictifs, notamment sur la consommation d’un mélange citron-café pour maigrir dans un article publié le 5 octobre 2021, citant la professeure Béatrice Dubern (archive), pédiatre-nutritionniste à l’hôpital Armand-Trousseau. "Si une alimentation normale est remplacée par ce mélange, cela induit une restriction calorique qui va être de fait responsable de la perte de poids", expliquait-elle à l’AFP.

En outre, si la consommation de citron peut accélérer la digestion chez certaines personnes, en ajoutant de l’acide à l’estomac, "il n’y a pas d’effet brûle-graisse physiologiquement", explique à l’AFP le 5 avril 2023 Pierre Azam (archive), médecin endocrinologue et nutritionniste.

"Congeler un aliment lorsqu’il est cueilli permet de préserver ses valeurs nutritives, comme l’acidité, les antioxydants, la vitamine C", explique-t-il. "Mais ça ne participe pas directement à la perte de poids". Lui aussi souligne plutôt l’efficacité d’un équilibre alimentaire général pour perdre du poids. "Le nerf de la guerre, c’est une nutrition cohérente", qu’un seul aliment, congelé ou non, ne peut pas remplacer.

Le citron fait l’objet de nombreuses fausses informations dans le domaine de la santé, plusieurs ont été vérifiées par l’AFP, ici en février 2023, ou ici en décembre 2020.