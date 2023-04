KDG, plus jeune artiste d’Europe signé en maison de disques, fait à nouveau parler de lui avec son nouveau clip «Newkay»

KDG est un jeune rappeur de 16 ans originaire d’Haïti et né à Stains, en France. La particularité de ce jeune artiste ? Il a toujours eu la musique dans la peau et a commencé à enregistrer ses premières séances studio alors qu’il n’avait que 8 ans. À 12 ans, KDG a même monté son propre média avec ses deux cousins, ce qui lui a permis de réaliser ses propres clips.

Cette détermination fait que le jeune auteur, compositeur, monteur vidéo et beatmaker a tapé dans l’œil d’une maison de disques, et pas n’importe laquelle. KDG a en effet signé chez Sony Music France, et ce à l’âge de 15 ans, faisant de lui le plus jeune artiste d’Europe à être signé en maison de disques.