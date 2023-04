Une Normande, un marin italien et 34 ans d’amour : une belle histoire née à l’Armada de Rouen

C’est lors de la toute première édition de l’Armada, Les Voiles de la Liberté , que la vie de Véronique Marnier a pris un tournant inattendu. Ce mois de juillet 1989, elle a 20 ans, et elle travaille à distribuer Paris-Normandie et son supplément avec quelques autres jeunes. La tente du journal est plantée juste en face de l’un des plus beaux voiliers, l’Amerigo Vespucci, dont l’équipage italien fait tourner pas mal de têtes. « Le dernier soir, nous avons été invités à un cocktail sur le bateau. C’est là que j’ai rencontré mon mari », raconte celle qui vit aujourd’hui en Italie.

Festive, électrique, joyeuse, intense… Difficile de décrire l’ambiance qui imprègne Rouen quinze jours durant, à l’heure de l’Armada . Pour les malchanceux qui ne connaissent pas (encore !) : cet événement d’ampleur est organisé tous les quatre ou cinq ans. Il met à l’honneur des voiliers prestigieux et des navires militaires venus du monde entier, alignés le long des quais de Seine, et surtout, accessibles gratuitement. Des millions de visiteurs, des concerts à la nuit tombée, des feux d’artifice tous les soirs, des marins qui se mêlent à la population… Bref, il faut venir pour s’en rendre compte.

Fabio Burzi est alors cadet, en première année à l’académie navale italienne. Quelques mois plus tard, les deux jeunes gens se croisent à nouveau, à Southampton, en Angleterre, où le voilier fait une escale avant le départ de la Withbread, une course autour du monde en équipage.

« Le pari de rester ensemble »

« Puis, nous nous sommes perdus de vue jusqu’en 1991. » Cette année-là, le marin organise un voyage en France avec quelques amis et reprend contact. « Il n’y avait pas WhatsApp, c’était par téléphone ou par courrier », s’amuse Véronique Marnier. Les jeunes gens se croisent à nouveau deux fois cette année-là. Petit à petit, les liens se nouent. « En 1992, j’ai fait un échange d’un an avec l’université de Florence pour aller étudier l’italien et l’histoire de l’art. Et c’est là que notre histoire est vraiment née. »

Quelques mois plus tard, Fabio est muté dans le sud de l’Italie. Et l’avenir du jeune couple se joue : Véronique va-t-elle le suivre ou leur histoire va-t-elle s’achever ainsi ? « Nous avons fait le pari de rester ensemble. »

Un mariage lors de la deuxième Armada

Un pari gagnant, puisqu’en juillet 1994, à la faveur de l’Armada de la liberté, ils se disent oui, à la mairie de Rouen. Ils sont mariés par Patrick Herr, rien de moins que l’instigateur de l’Armada, et à l’époque adjoint au maire.

De leur union naissent deux garçons, Jean-Philippe, en janvier 1998, puis Pol-Louis, en novembre 2000. « Notre deuxième fils est né avec quelques jours de retard. Fabio, dans le cadre d’un échange avec la Marine nationale, devait rejoindre en Martinique le Jean Bart, qui accompagnait le Charles de Gaulle lors de sa traversée de longue durée. Il est parti, en avion, juste après la naissance. »

En vidéo. Les chiffres-clés de l’Armada 2023 :

de videos

Une vie entre la France et l’Italie

La suite est une succession d’allers et retours entre la France et l’Italie, en fonction des opportunités professionnelles de Fabio. En l’épousant, Véronique épouse aussi la vie de marin, faite de longues périodes d’absence et de déplacements. « Nous avons vécu neuf ans en France. » Sa carrière à elle est riche d’expériences : « Fabio avait la priorité, alors à chaque fois, je repartais à zéro. J’ai enseigné le français, été guide touristique en Toscane, travaillé dans des entreprises bilingues, été secrétaire… »

Aujourd’hui, Fabio, désormais capitaine de vaisseau, a rejoint la terre ferme. Il est actuellement affecté au Centre de hautes études de la Défense en tant que chef du bureau des cours doctoraux. Véronique gère un bed & breakfast en Toscane, le Il Ghiro di Moncioni, à Montevarchi, près de Florence.

Un retour pour se souvenir

En Normandie, Véronique conserve ses racines et y revient plusieurs fois par an. Et même si l’Italie a ses charmes, la région de son enfance lui manque parfois. « Surtout le crachin normand. Il ne pleut pas beaucoup en Toscane. Et les marées, le flux et le reflux. Les Italiens sont toujours étonnés en le découvrant. »