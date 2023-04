À Rouen, on prépare dès à présent l’accueil des marins du monde entier attendus pour l’Armada 2023

Le « Captain book ». C’est en quelque sorte la Bible que tous les commandants auront entre leurs mains et qui détaille les activités et animations de l’Armada de Rouen 2023, ainsi que celles auxquelles leurs équipages peuvent avoir accès, et comment s’inscrire ou y accéder.

Pour le construire, les bénévoles sont mobilisés depuis un peu plus d’un mois. Françoise Molina a la vaste charge d’organiser l’accueil des matelots pour l’Armada. Une première pour celle qui en découvre toute la complexité, sans connaître encore le nombre exact de marins qui seront présents du 8 au 18 juin 2023.