«Personne n’est à l’abri des infidélités»: la femme de Mauro Icardi, Wanda Nara, compare ses histoires d’infidélité à celles de… Shakira et Piqué

Le mannequin et le footballeur ne cachent plus leur réconciliation et preuve en sont leurs profils Instagram respectifs où les photographies réunies ainsi que les déclarations d’amour font le pain quotidien.

Wanda Nara et Mauro Icardi sourient à nouveau ensemble. Après plusieurs mois d’innombrables allées et venues avec de forts croisements d’accusations via les réseaux sociaux, le couple a décidé de se donner une autre chance juste au moment où ils s’apprêtaient à signer un divorce à un million de dollars.

Puis, elle est entrée dans le vif du sujet concernant l’infidélité d’Icardi. « Je ne sais pas comment j’étais. Personne n’est à l’abri des infidélités. À un certain moment de votre vie, vous l’exercez ou vous les subissez. Je ne sais pas ce qui est mieux ou ce qui est pire. Aujourd’hui, c’est très équilibré les hommes et les femmes infidèles. Avant, c’était plus une chose de gars. L’infidélité est très ancienne. Aujourd’hui, les nouvelles générations vivent l’amour autrement et nous apprennent beaucoup de choses. Elles sont plus libres et plus détendues ».