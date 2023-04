Mauvaise surprise pour Narek, un Belge, peu après l’achat de sa maison: «Je l’ai achetée précisément pour cette raison, et maintenant ce n’est plus possible»

Alors qu’il vient d’acheter sa maison à Tielrode, Anvers, Narek Manukian fait face à un problème de taille. La chaussée sur laquelle se trouve sa maison vient d’être reconstruite et, depuis sa réouverture, les règles de stationnement ont changé. En effet, les camionnettes n’ont plus le droit de se garer dans la rue. Cela signifie que Narek ne peut plus garer la sienne... devant son propre garage !

« J'ai acheté cette maison en 2022 précisément pour cela, mais maintenant ce n'est plus possible", déplore-t-il à nos confrères du Nieuwsblad. Le plus fou : le Belge a déjà reçu deux amendes pour avoir stationné devant sa maison.