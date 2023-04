La végétalisation des cimetières de Herstal s’accélère: les travaux de réaménagement commencent à Vottem

Fait – peut-être – peu connu de tous, l’entretien des cimetières est strictement réglementé. Depuis 2019, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est désormais interdite dans les espaces publics dont les cimetières font partie. L’alternative choisie par plusieurs villes, y compris Herstal, est la végétalisation. Dans cette optique, plusieurs chantiers de réaménagement des cimetières seront entrepris dans les années à venir.

« La végétalisation présente plusieurs avantages. Avec l’interdiction des pesticides, désherber les cimetières était devenu une tâche plus prenante en termes de temps et d’ouvriers. Par exemple, pour le cimetière de Milmort Église, il fallait avant 4 heures et 4-5 hommes pour l’entretien. Une fois engazonné, il ne faudra plus que 2 heures et 2 hommes. Cela allégera donc la charge des ouvriers des cimetières et des plantations qui gèrent actuellement 110 sites à travers tout le territoire de Herstal.