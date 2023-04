Une cuisine locale savoureuse

Nous n’avons pas choisi le nom de La Cour des Dames. Historiquement, c’était déjà le nom de la ferme dans laquelle nous avons créé le restaurant et la salle événementielle. D’ailleurs, vous pouvez retrouver une plaque à l’entrée de notre parking datant des années 1800 gravée avec ce nom.

Nous proposons une cuisine intuitive, locale et gourmande. Le chef, Damien Di Lorenzo, propose une cuisine bistronomique essentiellement composée de produits locaux. Notre philosophie nous amène à travailler avec des producteurs de la région. Nous travaillons exclusivement avec des alcools belges. Notre sommelier propose une carte de vins originale et composée de vins bio dynamiques.

Une spécialité incontournable ?

Notre spécialité est le pâté en croute. Notre chef est d’ailleurs champion de Belgique. Nous venons de finaliser l’inscription pour le championnat du monde !

Étiez-vous prédestiné au domaine de la restauration ?

Non ! Nous sommes trois associés issus du monde de l’enseignement. Un professeur de sciences, un prof de menuiserie et un assistant social… qui aiment manger ! Nous sommes passionnés par l’entreprenariat. Le fait de combiner la restauration et l’événementiel, c’est la cerise sur le gâteau !

Quel est votre meilleur souvenir dans le restaurant ?

Le meilleur souvenir restera sans nul doute l’ouverture le 8 mai 2021. Après la période covid, nous nous lancions dans l’inconnu, nous avons quitté notre travail pour ce projet. Le stress, l’angoisse, mais aussi le bonheur de voir autant de gens présents dès le premier service !

Avez-vous des projets pour la suite ?

Nos projets sont nombreux ! Tout d’abord, la rénovation des derniers bâtiments de la ferme pour en faire un coworking. Pour 2025, nous comptons ouvrir des chambres d’hôtes à 50m de La cour des Dames.

Le mot de la fin est pour vous !

Si je devais résumer notre établissement, je dirais que guidés par nos valeurs et le professionnalisme de notre équipe, nous vous proposons une expérience culinaire exceptionnelle et essayons de vous procurer beaucoup de plaisir !

Benoît Dekeyzer