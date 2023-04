«Acharnés»: cette nouvelle série à l’humour noir décapant risque bien de créer la surprise sur Netflix

Discret depuis son massacre dans « The Walking Dead », Steven Yeun revient aujourd’hui en force ! Après sa nomination aux Oscars pour « Minari » et son rôle dans « Nope », de Jordan Peele, l’acteur d’origine sud-coréenne sera du prochain film estampillé Marvel, « Thunderbolts ».

En plus de Steven Yeun, on retrouve Patti Yasutake (« Star Trek : La Nouvelle Génération »), Joseph Lee (« Star Trek : Picard »), Ashley Park (« Emily in Paris »), Maria Bello (« Urgences ») mais aussi l’artiste David Choe et Young Mazino.