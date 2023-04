Conflit social chez Delhaize: le Setca dépose plainte auprès de l’Auditorat du travail pour non-respect de la loi Renault

« La direction déclare invariablement dans la presse qu’elle est prête à engager le dialogue et souhaite être transparente, mais ses actions sont en contradiction flagrante avec ces propos et la concertation sociale n’est pas respectée », déplore l’organisation socialiste.

La direction rappelle pour sa part que la franchise est, à ses yeux, la seule option possible afin de renouer avec la croissance. Elle ajoute que les 9.000 employés pourront conserver à terme leurs conditions de travail et salariales.

Delhaize rejette également la qualification de licenciement collectif et donc l’application de la loi Renault. L’objectif est en effet que tous les contrats du personnel soient intégralement transférés aux repreneurs. Au siège, où les effectifs devraient être réduits de 280 postes, les emplois disparaîtraient progressivement au fur et à mesure de la reprise des magasins. Là non plus, il n’est donc pas question de licenciement collectif, ajoute-t-on.

Le Setca dénonce par ailleurs l’hypocrisie de la direction qui affirme rechercher un climat serein dans les discussions, « mais pendant ce temps, les grévistes sur le terrain subissent des intimidations quotidiennes et des visites de huissiers aux piquets de grève ».

Trois membres de la direction sont personnellement visés par cette plainte car le syndicat souhaite également s’adresser aux « interlocuteurs humains qui décident du plan et l’exécutent ». Certains de ces interlocuteurs sont présents depuis de nombreuses années et il était important qu’ils se sentent concernés par la situation, a commenté Myriam Delmée, présidente du Setca.

La direction de Delhaize a annoncé début mars son intention de faire passer sous franchise ses 128 magasins encore en gestion propre. Les syndicats s’opposent à ce changement de régime, craignant qu’il s’accompagne de moins bonnes conditions de travail. Depuis l’annonce le 7 mars, une quarantaine de magasins n’ont pas rouvert leurs portes.