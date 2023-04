«Secrets d’histoire»: d’Artagnan, derrière la légende Ce soir, Stéphane Bern consacre son émission « Secrets d’histoire » au véritable inspirateur du célèbre mousquetaire, Charles de Batz de Castelmore. Une vie qui avait de quoi inspirer Dumas ! SEP

Par Jean-Jacques Lecocq

Depuis ce 5 avril, d’Artagnan est revenu au grand écran dans une nouvelle adaptation des « Trois mousquetaires », où il est interprété par François Civil, un comédien qui affiche déjà 33ans au compteur. Trop vieux pour le rôle, même si son jeu est plein d’allant ? Il est vrai que dans le roman d’Alexandre Dumas, le fier héros est un garçon encore très naïf à tout point de vue, âgé d’à peine 18 ans, qui débarque pour la première fois à Paris. Mais si on veut se montrer tatillon, on peut se dire que le grand écrivain français s’était déjà lui-même permis pas mal de libertés avec l’exactitude historique, en faisant débuter son roman en 1625. À l’époque, le vrai Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan, avait plutôt dans les 10 à 14 ans maximum ! Il était temps que Stéphane Bern se donne pour mission d’aller enquêter sur la véritable histoire du quatrième mousquetaire du roi Louis XIII, dans ce numéro inédit de « Secrets d’histoire », enrichi de belles reconstitutions d’époque. L’animateur nous invite dans le département du Gers, en Gascogne, dans le château de Castelmore, près de Lupiac, où d’Artagnan vit le jour au début du XVIIe siècle. Avec l’aide d’historiens, de conservateurs, de l’Association d’Artagnan, Stéphane Bern fait la part de la légende à propos de l’homme de confiance des rois Louis XIII et XIV, qui joua les espions et les messagers, mais aussi les geôliers pour l’un des plus célèbres prisonniers de Sa Majesté, le surintendant des Finances Nicolas Fouquet, que le mousquetaire arrêta lui-même. Comment ce Gascon arriva-t-il à intégrer la prestigieuse compagnie des mousquetaires ? Y fit-il réellement la connaissance d’Athos, de Porthos et d’Aramis ?

Un seul portrait L’exercice est d’autant plus difficile que les sources historiques à propos de d’Artagnan sont extrêmement rares. On ne lui connaît qu’un portrait, à l’authenticité incertaine, et des Mémoires apocryphes, parus bien après sa mort et dus en vérité à un autre mousquetaire, Gatien de Courtilz de Sandras. C’est de ce texte mélangeant souvenirs et inventions qu’Alexandre Dumas s’inspirera, lui-même très librement, pour l’écriture de son roman et de ses suites. Allez donc après ça démêler le vrai du faux !

En plus de revenir sur le parcours du guerrier et de l’homme de cour d’Artagnan – qui sera quand même en 1665 brièvement « Capitaine des petits chiens du Roi courant le chevreuil », Stéphane Bern tente de nous livrer quelques secrets d’alcôve du glorieux Gascon. Un contrat de mariage signé par Louis XIV et le cardinal Mazarin en 1659 indique qu’il épousa une riche veuve, Anne-Charlotte de Chanlecy, dame de Sainte-Croix, avec qui il eut deux enfants. Mais il la délaissa rapidement pour les champs de bataille et les couches à la bonne fortune… Si bien que vers 1665, ils se séparèrent « de biens et de corps ». D’Artagnan aurait alors obtenu du roi une lettre de cachet pour maintenir sa femme en ses terres, sans plus s’en soucier. Pas cool… Mort comme il l’aurait voulu, au combat, devant Maastricht, durant la guerre contre les Provinces-Unies, en 1673, le vrai d’Artagnan aura mené une vie aussi fascinante que son double de papier.