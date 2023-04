Une nouvelle formation à Bruxelles pour devenir analyste de données: 9 semaines intensives avec un job à la clé

Dès le 10 juillet prochain en ligne et en présentiel sur le campus de Bruxelles à BeCentral, le plus grand hub d'apprentissage tech d'Europe, Le Wagon, l’un des leaders mondiaux des formations intensives en tech et en data, proposera une nouvelle formation : le bootcamp en « Data Analytics ». Cette formation de 9 semaines, 45 heures, tombe à pic quand on sait que le métier de analyste de données est parmi les plus recherchés du marché.

Ce nouveau programme, conçu et développé par des experts et professionnels de la « data », permettra aux étudiants d’accéder aux emplois parmi les plus prisés aujourd’hui en entreprise.