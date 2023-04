Achevé il y a un an, l’immeuble du SPW à côté de la gare de Namur est toujours inoccupé

On ne peut rater le bâtiment du SPW à côté de la gare de Namur, boulevard Mélot. Doté de 6 étages et 10.500 m2, devant accueillir 600 fonctionnaires du SPW Finances, il a été achevé au printemps 2022 mais il est toujours inoccupé un an après la fin des travaux, indique le journal l’Avenir.

L’aménagement intérieur (cloisons, faux plafonds, achat des bureaux…) doit encore s’effectuer, et c’est là que ça coince un peu.