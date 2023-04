«Rosemary’s Baby»: quand Polanski n’était pas encore le diable

En 1968, tout allait bien pour Roman Polanski. Survivant du ghetto de Cracovie, au contraire d’une partie de sa famille, il goûtait sa notoriété grandissante depuis les sorties du « Couteau dans l’eau », en Pologne, de « Répulsion », en France, et du « Bal des vampires », en Angleterre et aux USA.

Le réalisateur fuira l’Amérique, n’y revenant que cinq ans plus tard pour tourner « Chinatown », et ensuite s’engluer pour des décennies dans les conséquences des abus sexuels commis sur une mineure. Le diable ne vivait plus dans l’appartement de Rosemary, dorénavant, c’était lui, Roman Polanski. Funeste ironie du sort, le Bramford, l’immeuble du film, était en réalité le Dakota Building, en face de Central Park. L’immeuble même devant lequel John Lennon sera assassiné des années plus tard. Même à son corps défendant, un parfum de soufre aura toujours entouré la vie du cinéaste.