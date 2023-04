Snoop Dogg présent sur le ring du WrestleMania 39: la légende du rap US improvise, met K.O. le catcheur The Miz et fait le show à la WWE! (vidéos)

C’est l’événement que tous les fans de catch attendaient. Les 1er et 2 avril derniers se tenait, au SoFi Stadium d’Inglewood, la 39e édition du WrestleMania, le show organisé par la World Wrestling Entertainment (WWE). Un artiste pas comme les autres y a fait une apparition pas comme les autres. Snoop Dogg est en effet monté sur le ring pour y mettre K.O. le catcheur The Miz.

Et tout est parti d’une improvisation de la légende du rap US. Alors que l’ancien combattant Shane McMahon affrontait The Miz, le fils de Vince McMahon s’est blessé après 10 secondes. Une blessure qui était visiblement imprévue. Snopp Dogg a alors fait son apparition sur le ring et boum, a lancé une droite à The Miz. Le reste appartient désormais à l’histoire de l’un des plus grands spectacles de catch au monde.