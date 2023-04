Sidonie Bonnec («Tout le monde a son mot à dire»): «Olivier Minne est mon mari de télé!»

Je dis souvent en riant qu’il est mon mari de télé. En fait, je le considère plutôt comme un frère. On adore être à côté l’un de l’autre. On est à l’aise et on ne se sent pas jugés. C’est très naturel entre nous. Comme on est entourés d’une joyeuse bande de sociétaires et de candidats différents à chaque fois, il n’y a aucune routine. Avec Olivier, on se voit bien animer cette émission pendant encore dix ou quinze ans.