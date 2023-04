Sally Hawkins («Maudie»): trop discrète pour être une star?

En 2018, Sally Hawkins ratait de peu l’Oscar de la meilleure actrice pour son impressionnante interprétation d’une femme de ménage muette dans « La forme de l’eau », de Guillermo del Toro. On l’oublie souvent, mais elle avait déjà crevé l’écran dans « Be happy », en 2008, qui lui avait valu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie, et elle a brillé aussi dans « Blue Jasmine » ou les « Paddington ».

Mais cette actrice cultive la discrétion, disparaissant dès que les projecteurs s’éteignent, sans rien laisser fuiter de sa vie privée, et tant pis si cela lui vaut de rester relativement dans l’ombre de ses consœurs. Cela n’empêche en rien la comédienne britannique de 46 ans d’enchaîner les tournages.