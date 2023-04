Le Français de 36 ans, qui a laissé entendre début mars qu’une blessure trop longue à guérir risquait de le pousser à la retraite, a depuis assuré que la douleur ressentie au poignet ne remettait pas en cause la suite de sa carrière et qu’il espérait jouer à Monte-Carlo, où il n’est plus apparu depuis sa finale perdu contre Rafael Nadal en 2016.