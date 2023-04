Le bureau du Collectif contre l’Islamophobie en Belgique cambriolé à Bruxelles: «Je pense que c’est de l’islamophobie», dénonce son directeur exécutif!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le bureau du Collectif pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie en Belgique (CIIB) a été saccagé lors d’un cambriolage qui s’est déroulé ce mercredi matin, entre 5 h 30 et 6 h 00.

« On loue un bureau dans un business center qui est situé boulevard du Neuvième de Ligne, le long du canal, à Bruxelles. L’individu, qui était adulte, a d’abord fracturé la porte d’entrée du business center et, puis, il s’en est directement pris à notre bureau qui était le seul identifiable du lot », contextualise Mustapha Chairi, cofondateur et directeur exécutif du Collectif pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie en Belgique (CIIB).