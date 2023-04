Les festivités de l’Ascension de Saint-Ghislain reviennent avec des nouveautés cette année: «On veut rajeunir cette manifestation»

Depuis l’année dernière, cette manifestation dure trois jours. Pour cette deuxième édition dans ces conditions, la Ville de Saint-Ghislain a voulu réajuster sa formule et proposer un rajeunissement de cette grande fête : « On veut que ça soit mieux organisé, avec de meilleurs concerts qui vont nous permettre de donner un nouveau souffle à cette manifestation. On veut rajeunir l’Ascension », détaille François Roosens, président du syndicat d’initiative de Saint-Ghislain. Pas question de changer ce qui fonctionne donc mais l’idée est de se réadapter. Les festivités prendront place du 18 au 20 mai prochains.

Tout commence le jeudi avec une ouverture des festivités à 10h. La Foire aux artisans, la fameuse brocante ainsi que plusieurs animations musicales ouvriront le bal. Le grand cortège fera défiler des gilles ainsi que les trois géants, accompagnés du collège communal, des policiers, des pompiers ainsi que la fanfare et ses majorettes. Pour une meilleure organisation, le président du syndicat d’initiative souhaite que le cortège « soit plus formalisé, pour que tout le monde profite bien ». Cette première journée se conclut avec l’envol du ballon, qui dépend des conditions climatiques.

Show laser

La dernière journée de ces festivités commencera dès 10h avec la braderie des commerçants ainsi qu’un marché des saveurs et des créateurs. Vers 22h30, un show son et lumière avec laser. L’horaire est plus tardif que l’édition 2022, puisque l’Ascension tombe plus tard. « Il faut impérativement qu’il fasse bien noir », précise François Roosens. Ces trois jours se concluront avec un feu d’artifice musical, en collaboration avec les forains. Il faudra venir tôt pour espérer avoir de la place !