La fontaine de l’Europe, à Wavre, va être démontée

Installée dans les années 90 par Charles Aubecq, la fontaine de l’Europe s’inspirait de celle de Sainte-Maxime. Elle a eu ses belles années, marquait de son style l’entrée de la ville et était devenue une sorte de repère. Voici cependant plusieurs années qu’elle ne fonctionnait plus. Le système de jets a été réparé à plusieurs reprises mais le dispositif ne permet désormais plus ni une bonne récupération de l’eau, ni une réparation efficace. La Ville de Wavre a donc pris la décision de démonter et d’évacuer la structure de la fontaine, y compris la sphère en béton vétuste. Des plantations d’arbres et d’arbustes sont planifiées pour la remplacer.

Travaux

Les travaux de démontage de la fontaine débuteront le mardi 11 avril 2023. Un petit engin de chantier sera équipé d’un marteau-piqueur pour morceler le béton. Les gravats seront embarqués dans la foulée et le tout sera évacué vers un centre de tri.