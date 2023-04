L’estaminet In’t Spinnekopke à Bruxelles reçoit un Zinneke de bronze

Situé à proximité de la véritable sculpture de l’artiste Tom Franssen, à l’angle de la rue des Chartreux à Bruxelles, In ‘t Spinnekopke est un restaurant estaminet devenu une « institution » où on y retrouve l’ambiance bruxelloise unique et la cordialité. Il a récemment reçu un Zinneke de bronze. Les boissons et les plats rappellent la base de toute cuisine locale bruxelloise : la bière. Des plats nostalgiques dans une présentation contemporaine, des bières de qualité, une cuisine qui vous apporte le meilleur de la région, sans prise de tête. En somme, le patrimoine bruxellois est maintenu en vie ou ravivé chez In ’t Spinnekopke ». Les riverains reviennent immanquablement pour cette convivialité et cette authenticité. Les touristes, quant à eux, encensent l’endroit sur les réseaux sociaux d’images qui parlent de Bruxelles comme d’un lieu à la fois cosmopolite et folklorique.

« Le Zinneke de bronze a été attribué en 2006 à un chef étoilé, Pierre Wynants du Comme Chez Soi. Aujourd’hui, en 2023, nous savons que même un restaurant estaminet folklorique peut mettre Bruxelles sur la carte du monde », a déclaré le ministre Sven Gatz (Open VDL), ministre en charge de l’image de Bruxelles. « Sven De Man, Esther Herten et leur équipe prouvent qu’ils peuvent ravir deux publics : les jeunes et les moins jeunes bruxellois qui aspirent à une cuisine traditionnelle, et les touristes curieux qui trouvent cette adresse dans tous les guides. Il existe peu d’endroits où touristes et ketjes fraternisent mais ici c’est exactement ce que recherchent les gérants, qui créent totalement l’atmosphère de Bruxelles en tant que capitale ’conviviale’ de l’Europe. »

Le ministre Sven Gatz souhaite ainsi donner un coup de pouce aux Bruxellois qui veulent créer un avenir pour l’Horeca bruxellois, durement touché durant la pandémie du Covid : « In ’t Spinnekopke » est un exemple positif pour eux et, de surcroît, un ambassadeur international pour nos plats et nos bières régionaux.