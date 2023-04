«C’était injuste»: Jean-Luc Reichmann s’explique suite à la nouvelle règle des «12 Coups de midi» qui est loin de faire l’unanimité

Lire aussi «Dégueulasse», «Injuste», «Débile»: la nouvelle règle dans «Les 12 Coups de midi» ne fait pas l’unanimité auprès des internautes

Ce mercredi 5 avril, Jean-Luc Reichmann était l’invité de Sud Radio, et s’est expliqué concernant cette nouvelle règle qui ne plaît pas à tous les téléspectateurs : « Je vais vous expliquer ce qu’il s’est passé. À un moment donné, on avait quelqu’un d’extraordinaire de la Haute-Marne, Stéphane, qui se levait tous les matins à 2 heures pour aller devant les hauts fourneaux à 1600 degrés. C’est un truc de fou. Le monsieur tombe, comme n’importe quel candidat peut tomber d’un jeu et donc il est éliminé, il s’en va. Il avait fait tout le boulot et le lendemain il y a quelqu’un qui arrive et qui pique l’étoile avec tous les cadeaux alors qu’il n’avait rien fait ! Ce n’était pas méritant du tout. J’ai pris un tollé de bois vert sur les réseaux sociaux », explique l’animateur de TF1.