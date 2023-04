Atteint d’une leucémie chronique, Silvio Berlusconi a commencé une chimiothérapie

L’homme politique et homme d’affaires, âgé de 86 ans, se trouve depuis mercredi dans l’unité de soins intensifs de la clinique San Raffaele de Milan. Il y a été admis en raison de problèmes cardiaques et lutte également contre une pneumonie. Entre-temps, on a appris que M. Berlusconi souffrait d’une leucémie chronique, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé. La pneumonie est peut-être la conséquence de son état de santé affaibli par le cancer.

L’agence de presse italienne Ansa a rapporté jeudi après-midi que M. Berlusconi recevait une chimiothérapie. La première dose a été administrée mercredi/hier.