«Trop, c’est trop»: l’agence de marketing de Romelu Lukaku a acheté une page entière dans la «Gazzetta dello Sport» pour soutenir le Diable rouge (vidéo)

« Pas de place pour le racisme »

Un discours fort qui a été appuyé par d’autres déclarations dans la page : « Dans un jeu qui unit les gens du monde entier, nous ne devons montrer que le meilleur de l’humanité. Il n’y a pas de place pour le racisme. Cela ne peut être toléré. L’Italie est mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. C’est pourquoi nous appelons la communauté sportive mondiale à dénoncer ce comportement raciste et à sensibiliser les haineux afin qu’ils puissent revenir à un niveau de civilisation plus humain. Une norme plus décente, plus respectueuse. Travaillons ensemble pour bannir le racisme pour toujours ».