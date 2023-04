On a vu «Super Mario Bros. Le film», le long-métrage adapté du célèbre jeu vidéo: voici ce qu’on en a pensé

Il réunit petits et grands autour de la console de jeux vidéo depuis bientôt quarante ans, et rien ne laisse augurer que Mario le plombier soit de sitôt évacué avec l’eau du bain ! Surtout pas la sortie, ce 5 avril, de « Super Mario Bros. Le film ». Ce petit bijou d’animation dû au duo Aaron Horvath-Michael Jelenic a, comme les jeux, le don de plaire à toute la famille, garçons comme filles, enfants comme parents. Et, incroyable mais vrai, dans l’exercice casse-cou de l’adaptation au cinéma d’un jeu vidéo, il devrait même plaire aux fans les plus pointilleux de cet univers délirant. Tout ce que n’avait pas réussi à faire, en 1993, la comédie en prises de vues réelles avec le regretté Bob Hoskins et John Leguizamo.

Au royaume Champignon

Ici, le scénario s’inspire de la trame du tout premier jeu « Super Mario Bros. », créé par Shigeru Miyamoto pour Nintendo, sorti au Japon le 13 septembre 1985 et arrivé en Europe deux ans plus tard : Mario atterrit dans le royaume Champignon et va protéger la princesse Peach et ses Toads des ambitions dévastatrices de Bowser, le roi des Koopas. La musique iconique de Koji Kondo résonne. Blocs avec point d’interrogation (à frapper par en dessous et recelant des « power-up », comme le champignon qui permet à Mario de grandir), plateaux élévateurs, étoile d’invincibilité…, on retrouve la plupart des éléments qui ont fait l’originalité et le succès foudroyant de Super Mario dès sa première apparition. Le film lie ensuite intelligemment cette base de départ avec les innombrables évolutions et déclinaisons du jeu à travers les années et les plateformes, comme ses rapports compliqués avec Donkey Kong, les « Mario Bros. », les « Super Mario Kart », etc. Les connaisseurs devraient se régaler.