Le Gouvernement wallon octroie une subvention pour la création d’une flotte de «vélos solidaires» à Liège

L’asbl GRACQ – Les Cyclistes quotidiens et l’asbl Pro Vélo voient leur subvention augmenter en vue de maintenir voire d’élargir leurs missions de promotion et de développement de l’usage quotidien du vélo en Wallonie, indique ce jeudi le Gouvernement wallon. Côté Pro Vélo, au-delà d’une « simple » indexation de la subvention, de nouveaux projets vont ainsi être financés pour près de 250.000 euros : un service mobile sur deux territoires (Namur et Centre-Hainaut) mais aussi une flotte de vélos solidaires à Liège.

« Ces associations contribuent grandement à la concrétisation de la politique cyclable wallonne, dont le Plan d’Actions Wallonie cyclable adopté en juillet 2022 », indique le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry. « En effet, elles mobilisent de nombreux usagers afin de leur rendre la pratique du vélo utilitaire plus accessible. Nous allons ici permettre d’encore élargir la gamme de services en se rapprochant des cyclistes des zones rurales, via des projets de services mobiles. »