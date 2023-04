«Domenico Tedesco a réussi à me faire douter»: Toby Alderweireld a failli changer d’avis pour sa retraite internationale!

Domenico Tedesco a convaincu beaucoup de monde depuis son arrivée chez les Diables rouges. Le nouveau sélectionneur national a parfaitement réussi ses débuts avec des victoires en Suède et en Allemagne, mais il a visiblement également eu du succès auprès des joueurs.

À tel point que Toby Alderweireld a remis en cause sa décision de prendre sa retraite internationale. « Avant de parler à Tedesco, j’avais déjà décidé que j’allais arrêter, et que j’allais le lui dire ce jour-là. C’est justement parce que le sélectionneur national a été si positif à mon égard que j’ai recommencé à avoir des doutes. Je me suis dit : ‘OK, je vais y repenser, je vais dormir dessus encore quelques nuits’. Demandez simplement à ma femme comment je m’inquiétais encore à la maison (rires) », a avoué le défenseur de l’Antwerp dans une interview accordée au Nieuwsblad.