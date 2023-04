Elle frappe son fils,son mari et mord sa fille à Binche: «Je ne me souviens de rien»

Elle n’a pas eu la vie facile, Fabienne, entre un mari maltraitant et un fils peu enclin à se chercher du boulot. A l’époque, en juin 2020, elle noyait ses problèmes dans les médicaments et « une Gordon brune tous les soirs pour me détendre, sur les conseils de mon médecin ». Le 11 juin 2020, après être allée boire un verre avec ses enfants dans un café de Binche, elle a été prise d’une véritable crise en rentrant.

« Je suis allé la chercher. Dans la voiture, elle m’a frappé au visage et elle a mordu ma soeur. Il a fallu la retenir car elle voulait sauter de l’auto. À la maison, elle a tenté de mettre le feu aux rideaux et a essayé de porter un coup de couteau à mon père. Ce n’est plus possible. Elle boit, elle fume, elle consomme des médicaments », expliquait son fils à l’époque.