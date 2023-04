«Débagora» ou quand de jeunes Bruxellois interpellent les députés

Pendant toute la matinée, ces élèves de 5e et 6e secondaire, issus de quatre écoles tant du nord que du sud de Bruxelles, ont évoqué différents sujets comme les bavures policières, l’incapacité de la Belgique à héberger tous les demandeurs d’asile, la scolarisation des mineurs étrangers non accompagnés ou encore les droits humains au Qatar.

Ce projet, mené en collaboration avec l’ULB, l’UCLouvain et quatre organismes d’éducation à la citoyenneté, vise à conscientiser les jeunes à la chose politique. Il cherche aussi à les initier à l’argumentation et au dialogue, et leur permettre de rencontrer des jeunes issus d’autres milieux sociaux.