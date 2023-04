Hatik, Médine, Sniper…: un concert exceptionnel en soutien aux grévistes contre la réforme des retraites en France, plus de 50 rappeurs se mobilisent!

« Dans ces moments où des gens luttent pour leurs vies et leur dignité, on va tâcher d’apporter ce que l’on peut à vos côtés ! Beaucoup d’artistes ont répondu à l’appel et c’est avec joie qu’on vous annonce la tenue de cet événement », c’est avec ces quelques mots que La Familiale a annoncé l’organisation de « Braves ! », un concert en soutien aux grévistes, qui se battent depuis des jours contre la réforme des retraites en France.

Le lundi 3 avril, l’organisateur dévoilait la liste des artistes présents pour cet événement. Plusieurs dizaines y seront présents, avec des noms tels que Hatik, Médine, Double Zulu, Houssbad, ou encore le groupe Sniper, pour ne citer qu’eux. Ils se succéderont sur scène tout au long de la journée de dimanche.