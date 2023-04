Trente roquettes tirées depuis le Liban vers Israel: «Des tirs palestiniens», selon l’armée israelienne

Israël et le Liban restent techniquement en état de guerre après différents conflits, et la ligne de cessez-le-feu est contrôlée par la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), déployée dans le sud du Liban pour veiller au maintien de la trêve entre les deux pays.

Jugeant « la situation actuelle […] extrêmement sérieuse », la Finul a lancé un appel « à la retenue et à éviter une escalade supplémentaire ».

Selon l’ANI, l’agence officielle libanaise, l’artillerie israélienne a tiré « plusieurs obus depuis ses positions à la frontière » sur les abords de deux villages du sud du Liban, après le lancement de « plusieurs roquettes de type Katioucha » sur Israël.

L’armée israélienne affirme de son côté que « 34 roquettes ont été tirées du territoire libanais vers le territoire israélien », dont cinq sont tombées en Israël et 25 ont été interceptées par la défense antiaérienne.

Les points de chute des quatre autres roquettes font « l’objet d’un examen » ajoute l’armée.

À 18h30 (15h30 GMT), aucune revendication n’avait été publiée pour ces tirs.

Interrogé par l’AFP peu après 13h00 GMT, un porte-parole militaire israélien a affirmé que l’armée n’avait pas riposté « jusqu’ici ».

À Fassuta, village arabe du nord d’Israël, à tout juste deux kilomètres de la ligne de démarcation, un journaliste de l’AFP a vu une base de roquette noircie gisant sur la chaussée et une voiture endommagée.

« Réalité en Israël »

À une vingtaine de kilomètres à l’ouest, à Shlomi, des journalistes de l’AFP ont vu des bureaux criblés d’impacts après l’explosion d’un engin ayant laissé son empreinte au milieu de la chaussée.

« J’ai entendu la sirène, j’ai entendu l’explosion, j’étais à la maison et c’était vraiment terrifiant », a témoigné Shlomi Naaman, avocat juif de 46 ans travaillant dans un de ces bureaux, pour qui « c’était inattendu ».

« C’était terrifiant, mais ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel : cela arrive de temps à autre et à chaque fois c’est un choc », déclare Noy Atias, 21 ans. « J’en tremble encore », mais « c’est la réalité en Israël », ajoute-t-elle, disant avoir entendu pas moins de cinq explosions.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, « est informé en continu de l’évolution de la situation et doit mener une évaluation avec les responsables des agences de sécurité », à la suite de quoi, il réunira le cabinet restreint de sécurité, selon son bureau.

Selon les services de secours israéliens, un homme de 19 ans a été blessé par un éclat et une femme d’environ, 60 ans a été légèrement blessée en courant pour se mettre à l’abri.

Plus tôt jeudi, le Hezbollah libanais avait proclamé son « entière solidarité » avec les Palestiniens et son soutien à « toutes les mesures » que les groupes armés palestiniens pourraient prendre contre Israël en dénonçant « avec force l’assaut des forces d’occupation israéliennes » contre la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem-Est annexée.

Le dernier tir de roquette du Liban vers Israël remonte à avril 2022, mais les tirs de jeudi représentent l’escalade la plus importante depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, qui avait fait plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, pour la plupart des militaires.

Le mouvement chiite, considéré « organisation terroriste » par de nombreux pays occidentaux, est la seule faction libanaise à avoir conservé son armement depuis la fin de la guerre civile du Liban (1975-1990).

Des rampes de lancement de roquettes démantelées

L’armée libanaise a annoncé jeudi avoir découvert et démantelé des rampes de lancement de roquettes dans le sud du Liban, après les tirs depuis cette région de plusieurs projectiles sur Israël.

Selon l’armée israélienne, 34 roquettes au total ont été tirées depuis le Liban, dont cinq sont tombées en Israël, blessant une personne, et 25 ont été interceptées par la défense antiaérienne.

Dans un communiqué, l’armée libanaise a indiqué que « plusieurs roquettes ont été tirées depuis les environs des localités de Qlailé, Zebqine et Maaliyé » dans le sud du pays vers Israël.

Elle a ajouté avoir « découvert et démantelé des rampes de lancement de roquettes » qui contenaient plusieurs projectiles prêts à être lancés, près des deux premières localités.

« L’armée patrouille dans le secteur, en coordination étroite avec la Force intérimaire des Nations unies (Finul) », a-t-elle ajouté.

La Finul, déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre ce pays et Israël, a estimé que la situation était « extrêmement sérieuse », appelant dans un communiqué « à la retenue et à éviter une escalade supplémentaire ».

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a assuré que le Liban voulait préserver « le calme et la stabilité » dans le sud, et appelé la communauté internationale à « faire pression sur Israël pour arrêter l’escalade ».

Selon l’Agence nationale d’information (ANI, officielle), l’artillerie israélienne a tiré « plusieurs obus depuis ses positions à la frontière » sur les abords de deux villages du sud du Liban, après le lancement de « plusieurs roquettes de type Katioucha » sur Israël.

L’ONU condamne

Le secrétaire général de l’ONU a condamné les tirs de roquettes à partir du Liban vers Israël, a indiqué son porte-parole jeudi, appelant « tous les acteurs » à « la plus grande retenue ».

« Nous condamnons les multiples roquettes tirées depuis le Liban vers le nord d’Israël aujourd’hui. Nous appelons tous les acteurs à exercer la plus grande retenue », a déclaré à la presse Stéphane Dujarric, insistant sur la nécessité « d’éviter toute action unilatérale qui pourrait conduire à une nouvelle escalade de la situation ».

À l’issue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité demandée mercredi par les Emirats arabes unis et le Japon après l’irruption brutale de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, plusieurs membres du Conseil ont fait écho à cette crainte d’escalade.

« Les membres sont clairement unis sur la nécessité d’une désescalade et de calme dans la région », a déclaré l’ambassadrice des Emirats Lana Zaki Nusseibeh.

« C’est un mois sacré pour les trois religions. Une escalade n’est dans l’intérêt de personne », a-t-elle insisté.

Les 15 membres du Conseil n’ont toutefois adopté aucun texte ni position commune.

« Nous nous sommes mis d’accord pour continuer à discuter, pour peut-être revenir avec quelque chose de plus substantiel plus tard », a déclaré l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia, précisant qu’il s’exprimait en son nom et non en tant que président du Conseil en avril, le Conseil ne l’ayant « pas autorisé à parler en son nom ».

« L’escalade à laquelle nous assistons est dangereuse », a-t-il déclaré.

« Une nouvelle escalade n’aiderait pas à résoudre la situation à Jérusalem, qui de notre point de vue est le précurseur de ce qui s’est passé ensuite. Les questions sont liées », a-t-il ajouté.