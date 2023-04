Le phénomène Camping paradis déferle sur la côte picarde

Ces établissements ont fait le choix de rejoindre la franchise pour cette saison touristique 2023. « Nous nous sommes rendus compte, comme la majeure partie de nos collègues, que rester indépendant devenait de plus en plus difficile. Nous devons faire face à l’arrivée de grands groupes : Cap fun , Yellow camping, Flower camping, explique François Outurquin. Pour y faire face, il nous fallait redynamiser l’ensemble de nos campings en trouvant un réseau fort. » Les Vacances de Camping paradis ont tapé dans l’œil de l’entrepreneur : « La franchise n’a cessé de croître depuis 2020. Les clients sont sensibles à la série télévisée. »

Déjà gérant du camping du Rompval (Mers-les-Bains) avec la franchise Flower camping, Denis Wadoux savait déjà qu’il serait sous licence Camping paradis quand il a défendu sa candidature devant l’équipe municipale : « Leur vœu est de donner un second souffle à ce camping. Nous sommes persuadés que cela va fonctionner car Camping paradis a pignon sur rue ! Ils nous proposent une ambiance familiale en nous apportant des animations. »

Les campings totalement relookés

Qui dit franchise, dit cahier des charges. Aussi, les campings indépendants ont dû totalement changer de look. « Il nous a fallu changer toute la scénographie avec la pose de panneaux avec des peintures orange bleu jaune. Notre personnel sera habillé aux couleurs de la série. Nous avons aussi aménagé un espace boutique, où seront vendus des produits dérivés de la série », poursuit François Outurquin.

Le directeur général a aussi investi dans des voiturettes électriques blanches, conduites dans la série télévisée par Tom (incarné par le comédien Laurent Ournac), le héros de Camping paradis. « Les clients pourront faire des photos avec le Tom local, et faire des tours de voiturette. »

Aux Boucaniers, Denis Wadoux fignole aussi les derniers détails afin d’être opérationnel « début avril. Nous prévoyons une inauguration à la fin du mois ! » Les curieux auront tout le loisir de se laisser convaincre par des vacances Camping paradis. François Outurquin, lui, a déjà prévu de faire basculer le camping La croix l’Abbé (Saint-Valery-sur-Somme) en mode « fiesta boum boum » en 2024.

----------------------

« Ça aurait été une erreur de ne pas rejoindre la franchise »

Jacques-Olivier Debut est à la tête du Camping paradis de Belle-Dune, à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais). - (Photo Voix du Nord - Sébastien Jarry)

En 2022, le camping de Belle-Dune de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) rejoint le réseau Camping paradis. Le premier dans la région Hauts-de-France. « Je ne regrette pas. Ça aurait été une erreur de ne pas rejoindre la franchise », concède Jacques-Olivier Debut, le propriétaire de ce site de 450 emplacements, situé à 100 mètres de la plage. Il a repris ce camping en 1998. « Nous avions besoin d’évoluer sur la partie locative. Nous avions tendance à nous essouffler en termes de prix », raconte Jacques-Olivier Debut, qui dit avoir « négocié avec la franchise pendant deux ans » avant de sauter le pas. « Cela s’est avéré être une excellente décision », ajoute-t-il.

Il confie avoir eu quelques doutes au début, notamment sur le « yield management » , cette pratique commerciale qui vise à adapter les prix en fonction de la demande et du comportement des consommateurs comme c’est le cas dans le transport aérien. « Avant, nous avions une grille avec la haute saison, la basse saison et la moyenne saison. Le cabinet de yield management de Camping paradis nous fait désormais des propositions tarifaires en fonction de la fréquentation, de la période et même de la météo. Il est force de proposition et cela permet d’affiner la politique de nos prix. Cette belle machine est efficace ; elle a permis un bond dans notre fréquentation et nos revenus sur la location. En moyenne, nous avons pris 30 %, sur le revenu d’une location annuelle. » Le camping de Belle-Dune a bien perdu « 2 à 3 % des habitués, car la nouvelle politique tarifaire ne leur convenait plus mais nous avons récupéré une nouvelle clientèle attirée par le concept ». Concernant la concurrence, Jacques-Olivier Debut confie être « tranquille pour trois ans. J’ai négocié une zone avec la franchise : un triangle entre Berck, Montreuil-sur-Mer et Le Touquet, et le secteur côtier jusqu’à Hardelot. »

------------------------

« Il y a une vraie appétence de la clientèle pour la baie de Somme »

Olivier Lachenaud est directeur général des vacances Camping paradis. - (Photo Camping paradis)

Olivier Lachenaud est le directeur général des Vacances Camping paradis.

Lancé en janvier 2020, le réseau des Vacances Camping paradis compte désormais 90 campings en 2023. Comment expliquez-vous ce succès auprès des indépendants ?

« Au fil des années, le métier du camping s’est complexifié. Avant, les campings se remplissaient automatiquement. Aujourd’hui, les professionnels doivent être attentifs à la mise sur le marché, aux avis, aux réseaux sociaux, etc., tout en continuant d’exercer leur métier de base. La charge de travail a augmenté. Nous les accompagnons sur les réservations et les réseaux sociaux. Nous arrivons avec tout un concept (animateurs, scénographie, tenues du personnel, stars pour les événements spéciaux), qui a une vraie résonance auprès de la clientèle. »

Pourquoi développez-vous la franchise sur le littoral entre Le Tréport (Seine-Maritime) et Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) ?

« C’est un secteur où nous étions trop peu présents. Seulement à Berck et Miannay et ces deux sites ont très bien marché. Il y a une vraie appétence de la clientèle sur cette zone de la baie de Somme, avec une clientèle des bassins parisien et lillois, ainsi que du Nord-Pas-de-Calais. Nous avions peu d’offres pour une grosse clientèle de campeurs. »

Vous souhaitez atteindre « les 150 campings paradis dans les prochaines années ». Quelles sont vos ambitions sur la Somme ?