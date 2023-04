Plus aucun travailleur dans le magasin Delhaize de Mouscron: la venue d’huissiers planait sur les établissements du Hainaut

Une information qui s’est rapidement propagée au sein des autres Delhaize intégrés du Hainaut qui sont tous fermés depuis l’annonce, alors qu’ailleurs d’autres établissements ont repris leur fonctionnement. « Delhaize ajoute, au mépris des travailleurs, du mépris par rapport à leurs clients car ceux-ci vont rentrer et trouver des rayons complètement vides. Il n’y a en tout cas rien de “frais” », explique Elisabeth Lovecchio, permanente au sein de la CNE. « C’est une situation très difficile ! Les travailleurs ne font pas grève pour le plaisir mais pour leur avenir et celui de tout le secteur. »

Le risque : une astreinte de 1.000 €

À Mouscron, les travailleurs et les grévistes n’ont pas vu les huissiers durant la matinée, nous a expliqué une déléguée syndicale de la CNE. Malgré cela, durant le temps de midi, tous les employés ont arrêté de travailler et ont quitté le magasin. Les grévistes ont également levé le camp. Faute de travailleurs, le magasin situé au parc commercial Les Dauphins ne peut donc fonctionner. Et l’arrivée des huissiers serait inutile. « On a préféré quitter le piquet pour être sûr de pouvoir continuer notre action dans les jours qui suivent », ajoute la déléguée syndicale du magasin de Mouscron. En effet, le risque est grand : après notification de l’huissier, le travailleur qui ne quitterait pas le piquet risque une astreinte de 1.000 €.