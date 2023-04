«Il a regardé autour de lui et s’est masturbé»: un Éthiopien condamné pour des faits de mœurs à Brussels Airport

Un homme a été condamné, jeudi, à dix-huit mois de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits de mœurs commis à l’aéroport de Bruxelles.

La victime venait d’atterrir à l’aéroport et prenait un ascenseur pour se rendre à la gare lorsqu’elle a été agressée: «Juste avant que les portes de l’ascenseur ne se referment, l’homme a sauté à l’intérieur», a déclaré le procureur. «Il a regardé autour de lui pour s’assurer qu’il n’y avait personne d’autre, et s’est masturbé. La victime a reculé jusqu’au mur de l’ascenseur, a placé sa valise entre elle et l’homme, et s’est enfuie dès que les portes se sont ouvertes. Une fois à l’extérieur, elle a pu s’adresser au personnel de la SNCB, qui a prévenu la police, ce qui a permis d’arrêter l’homme.»