Ce joyau français n’avait pas vu la lumière depuis 50 ans

La sortie de grange, rêve absolu de tout amoureux de voiture ancienne. Et celle-ci est particulièrement spéciale, ne serait-ce que pour le modèle dont on parle. La marque de prestige française Facel Vega n’ayant vécu que 10 ans (1954-1964), il est plus rare d’en dénicher une que n’importe quelle Ferrari ou Maserati. Produite à 490 exemplaires entre 1958 et 1961, la HK500 était un coupé grand tourisme, qui rivalisait justement avec la Ferrari 250 GTE, la Maserati 3500 GT et l’Aston Martin DB4. Entre son intérieur opulent, son tableau de bord en métal habillé d’une peinture imitant le bois à la perfection (technique unique au monde) et son V8 Chrysler lui offrant des prestations de premier ordre, la HK500 a séduit le gratin mondial. Parmi les propriétaires célèbres, on citera entre autres Pablo Picasso, Ava Gardner, le pilote de légende Stirling Moss, Ringo Starr, Tony Curtis, Maurice Trintignant ou encore François Truffaut.

Sans prix de réserve

L’exemplaire proposé sans prix de réserve par H&H Classics a été retrouvé et précautionneusement sorti de sa tanière en février dernier. Son seul défaut pour nous, européens continentaux, est d’avoir le volant du mauvais côté. Mais il est complet, et à en juger par les images, ce long enfermement a permis de limiter les outrages du temps sur la carrosserie et sur l’habitacle. On ne dira pas qu’il suffit d’un coup de polish, de gonfler les pneus et de remettre une batterie, mais l’acheteur n’aura pas à affronter l’impossible recherche de pièces, pratiquement introuvables pour une voiture aussi rare. Un magnifique projet de restauration, et bientôt l’une des plus belles voitures françaises de l’histoire de retour sur les routes.