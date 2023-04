Sur le littoral picard, la saison de tous les dangers s’ouvre pour les gravelots

Comme au Hourdel, des enclos de protection ont été aménagés un peu partout sur la côte picarde par le parc naturel marin (PNM) Estuaires picards et mer d’Opale depuis trois ans. « Nous disposons aussi de petits enclos plus réactifs, que nous pouvons installer à d’autres endroits où se trouvent des nids », indique Pierre Bourgeon, chef du service opérations pour le parc naturel.

Expliquer les échecs

Leur mission sera d’arpenter les plages pour repérer les nids et assurer le suivi de la reproduction tous les deux jours. Ils auront notamment pour objectif d’expliquer les échecs, qui peuvent être liés à plusieurs facteurs : les rafales de vent et les marées détruisant les nids ; les chiens tenus sans laisse faisant de gros dégâts ; sans compter sur la chaleur qui peut empêcher le développement correct des embryons dans les œufs.

Le grand public sensibilisé

Pour les six enclos installés sur le littoral de Cayeux-sur-Mer, cette mission sera assurée par un salarié et quatre jeunes en service civique de l’association Picardie nature. « Ils mèneront aussi un important travail de médiation avec les touristes et les promeneurs », souligne Sébastien Legris, chargé de mission pour l’association. Ils seront ainsi présents chaque après-midi, à la pointe du Hourdel, avec des outils pédagogiques (oiseaux en bois et faux œuf), jusqu’à la fin du mois de juillet.