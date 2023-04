RAM 1500 REV : quelque chose en lui de Maserati…

L’une des stars du marché US (et aussi très populaire chez nous grâce à quelques importateurs indépendant), le RAM 1500 est l’un de ces pick-up qui est indissociable de l’imagerie américaine. Comme l’a fait récemment le best-seller absolu F150, il se décline à son tour en version 100% électrique, avec des caractéristiques qui supplantent la concurrence. Car alors que le Ford F150 Lightning se limite à 580 ch et 512 km d’autonomie grâce à une batterie de 131 kWh, le RAM annonce jusqu’à 654 ch, et 800 km grâce à une batterie colossale optionnelle de 229 kWh. Il est aussi équipé de l’architecture 800V et d’un chargeur intégré supportant 350 kW de puissance, de quoi récupérer 175 km en 10 minutes. Mais quel rapport avec Maserati ?

STLA

Le rapport est que RAM est l’une des marques de la constellation Stellantis, tout comme Maserati. Le pick-up est le premier véhicule du groupe à utiliser la plus grande version de la nouvelle plateforme électrique STLA. Cette plateforme sera évidemment utilisée par toutes les marques du groupe, dont Alfa Romeo et Maserati. On sait par exemple que la future Quattroporte sera uniquement électrique, également posée sur la STLA, et aura pour mission d’affronter directement la Porsche Taycan. Ou comment deux véhicules radicalement opposés partageront les mêmes dessous.