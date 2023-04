VW ID.7 : un peu plus d’infos techniques

C’est le 17 avril que Volkswagen dévoilera « toute nue » sa première grande berline électrique. L’ID.7 occupera à sa manière la place laissée vacante par la Passat, qui continuera toutefois à faire carrière en version break. Aujourd’hui, le constructeur distille encore quelques informations quant à ses données techniques. On apprend par exemple que le modèle profite d’un tout nouveau moteur électrique, dont la puissance la plus élevée sera de 286 ch. Très raisonnable (comprenez : pas ridiculement excessif) selon les standards de la voiture électrique. Chose amusante, il apparait que, comme c’est le cas pour un moteur thermique, on améliore le rendement d’un moteur électrique en optimisant son refroidissement.

Jusqu’à 700 km

Voilà comment l’ID.7 va plus loin que ses sœurs avec des batteries déjà utilisées par d’autres modèles du groupe. Les chiffres ne sont pas encore validés, mais VW évoque jusqu’à 615 km avec la batterie 77 kWh, et jusqu’à 700 km avec 85 kWh. Par ailleurs, le constructeur promet pour sa berline un confort de roulage de très haut niveau, ainsi qu’un environnement technologique particulièrement « lisible » et agréable pour le conducteur. Hélas, les images de l’habitacle sont justement la part de mystère que l’ID.7 conserve jusqu’à sa présentation officielle. Rendez-vous dans quelques jours…