Give a Day, une plateforme solidaire pour faciliter et encourager l’action citoyenne en Brabant wallon

La crise sanitaire, les inondations ou la crise des réfugiés ukrainiens ont été des révélateurs de la capacité de solidarité des concitoyens. Le Brabant wallon et ses communes ont, en effet, été interpellés par de nombreux habitants disponibles et disposés à apporter leur aide. La difficulté restant de savoir auprès de qui se tourner, qui avait besoin d’aide, sous quelle forme, à quel moment et comment faire. Encouragé par cet élan de solidarité, pour faciliter le lien entre les besoins des associations et l’énergie positive de tous ces bénévoles, le Brabant wallon a décidé de soutenir la plateforme « Give a Day », déjà active dans plusieurs communes de Belgique.

Sa mission première est justement de mettre en relation les citoyens prêts à donner du temps et les projets des associations locales qui en ont besoin. Give a Day a développé une plateforme qui permet de faire correspondre des profils de volontaires aux demandes et annonces des associations.

Du matching mais pas que « C’est dans notre intérêt provincial d’encourager la réalisation de projets et la solidarité tout en rendant plus simples les besoins des associations et les envies des volontaires du Brabant wallon. Le développement d’une plateforme solidaire facilite l’engagement et l’action citoyenne, au profit des associations mais aussi des pouvoirs locaux, des entreprises, des écoles et de tout le tissu local du Brabant wallon », déclare Sophie Keymolen, députée provinciale en charge de la Participation citoyenne. « Je rencontre une forte volonté de citoyens d’aider leurs prochains mais en étant parfois démunis. Il manquait un outil efficace permettant de centraliser et de coordonner les aides, voilà une première approche proposée. »

L’application ne fait pas que du « matching » mais permet aussi d’harmoniser l’administration et d’automatiser certaines tâches comme l’envoi et la signature des conventions. « On se rend compte que 98 % des associations sont en difficulté avec l’administration de leur volontariat », explique Mathieu Jacobs, fondateur de Give a Day. « En plus du service de matching, on a développé un outil de gestion du volontariat (appelé VRM) pour la gestion des contrats, plannings, notes de frais, RGPD… Une solution super-utile offerte aux associations. » 1.000 citoyens inscrits Précisons que la plateforme recense déjà plus de 130 associations et plus de 1.000 citoyens inscrits. Dans la pratique, les associations actives en BW seront encouragées à s’inscrire gratuitement sur la plateforme et à publier des annonces décrivant le profil des bénévoles qu’elles recherchent. Ces derniers pourront faire de même en indiquant ce qui les motive. Un « matching » automatique assurera le lien entre les deux.