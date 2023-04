Accident de train aux Pays-Bas: la reprise du trafic retardée, deux personnes encore en soins intensifs

Le train de passagers accidenté est toujours présent sur les lieux du crash, et son dégagement s’annonce plus délicat que prévu. Deux blessés graves sont encore hospitalisés en soins intensifs à la suite de l’accident, qui a également fait un mort.

Si le train de marchandises a entre-temps été dégagé du lieu de l’accident, ce n’était pas encore le cas, jeudi, du train de passagers, qui a partiellement déraillé lors du crash. Plusieurs wagons ont quitté les rails et deux d’entre eux ont abouti dans une prairie, par-delà un fossé longeant la voie.

Les dégâts sont considérables: les voies en elles-mêmes sont endommagées, les câbles souterrains également, ainsi que les caténaires et des infrastructures de la gare de Voorschoten. La date du 11 avril avait d’abord été évoquée pour la reprise du trafic à cet endroit, mais le gestionnaire de l’infrastructure, ProRail, et la société de chemins de fer néerlandais, NS, ont indiqué jeudi qu’il n’y aurait pas de train circulant sur cette ligne, entre Leiden et La Haye, au moins jusqu’au 18 avril.