Le Classic Clubman Trial d’Aywaille réunira une affiche internationale ce week-end des 8 et 9 avril

Pour cette nouvelle édition du Trial, pas moins de 250 pilotes se sont donné rendez-vous à Aywaille ces 8 et 9 avril. Plus de 60 % des participants proviennent d’Espagne, d’Allemagne, de la France, du Danemark, des Pays-Bas, des Royaume-Uni ainsi que d’autres pays plus lointains. Le départ sera donné au centre sportif de Remouchamps à 9H30 lors de chaque journée.

Même parcours que l’édition de 2022

Avec une nomenclature de 3 boucles en trèfles, celles-ci font chacune une longueur de 17 kilomètres, ce qui donne un total de 51 kilomètres par jour à parcourir, et comptera six zones de trial, à disputer une fois par jour, dans un délai de six heures. Après chaque boucle, les pilotes reviennent au parc fermé, ce qui permet aux spectateurs d’assister à un ballet permanent de motos au cœur du paddock. Avec le départ de deux motos toutes les minutes, les courses commenceront vers 9H30.