Ciné Voyages vous emmène au Kenya

Et plus précisément au cœur d’un safari exclusif « Out of Africa ». Pour une aventure inoubliable loin des circuits touristiques traditionnels, en petits groupes et avec des guides francophones.

Qui n’a jamais rêvé de parcourir les parcs naturels africains ? Alors le Kenya est certainement la destination idéale pour s’octroyer une pause émerveillement. Par rapport à ses voisins, le Kenya se présente en effet comme le pays qui propose la plus large et impressionnante diversité de paysages mais aussi le plus grand nombre d’animaux (dont les fameux « Big Five » !) et oiseaux à observer.

C’est dans ce cadre idyllique que Ciné Voyages vous emmène pour un safari pas comme les autres. Loin des circuits touristiques traditionnels et des hôtels grands publics, le parcours proposé vous emmènera de lodges authentiques et confortables en tentes Safari de luxe à la découverte des plus beaux parcs du Kenya : Masai-Mara, Amboseli, Tsavo, lac Naivasha… Le tout en petits groupes, avec maximum 6 personnes par Jeep, guidés par des Rangers parlant français. Connaissant les vastes étendues kényanes par cœur, ils vous emmèneront dans des zones peu fréquentées idéales pour l’observation animale.