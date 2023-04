Un festival pour les motards organisé sur le circuit de Francorchamps cet été

En plus des séances de roulage des Bikers’Classics, des épreuves sportives pour machines du temps d’avant que sont “The Trial Classics” et les “2 Jours de Stavelot”, sans oublier la balade routière “Les 1000 Virages” et le “Moto Trail Ardenne”, l’organisateur annonce la mise sur pied au cœur du paddock d’un véritable salon dynamique de la moto.

« En décidant de réunir toutes ces activités sous le label Bikers’Festival, nous avons voulu multiplier les opportunités de séduire les fans de moto au sens le plus large du terme », explique Florian Jupsin au nom de DG Sport dans un communiqué. « Les amateurs de machines de course à l’ancienne seront gâtés, tout comme les motards qui aspirent à se réunir, mais aussi à multiplier les kilomètres, que ce soit sur les routes ou les chemins. Pour couronner le tout, l’idée a germé de proposer un vrai salon de la moto au cœur du paddock du Circuit de Spa-Francorchamps. Nous avons contacté les importateurs, mais aussi différentes sociétés en lien avec le milieu des deux roues, et c’est avec plaisir que nous pouvons déjà vous confirmer l’organisation d’un salon dynamique qui donnera encore plus de relief au Bikers’Festival, premier du nom. »